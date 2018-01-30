بوتين : دحر الإرهاب فى سوريا أكد قوة الجيش الروسى





موسكو (أ ش أ)

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن القوات الروسية استخدمت فى العمليات العسكرية ضد الإرهاب فى سوريا 215 نوعا من الأسلحة المحدثة والواعدة ، معتبرا أن دحر الإرهاب أكد قوة الجيش الروسى.

وقال بوتين ـ فى مؤتمر حول نتائج العملية الخاصة الروسية فى سوريا ، نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "دحر الإرهاب فى سوريا أظهر قوة جيشنا وأسطولنا وأكد المدى العالى لفعالية وجودة السلاح الروسى".

وأشار الى نجاح اختبار الأسلحة عالية الدقة وطويلة المدى من أول استخدام والتى أطلقت من البحرى والجوى ، موضحا أن الحديث يدور بالدرجة الأولى عن الصواريخ الاستراتيجية المجنحة من طرازى "كاليبر" و"X-101".

ولفت إلى أن القوات الروسية استخدمت أيضا فى سوريا للمرة الأولى طائرات من الطيران الاستراتيجى الروسى والطائرات المسيرة، وشدد على أن منظومات الدفاع الجوى من طرازى إس-400 وبانتزير بالتعاون مع المقاتلات أعادت هيمنة القوات الجوية الروسية فى المجال الجوى الروسى.

وأشاد بوتين بدور قوات الأسطول البحرى العسكرى الروسى، التى وجهت ضربات مكثفة دقيقة إلى مواقع البنية التحتية للإرهابيين ، كما أشاد بعمل الطائرات الحربية من طراز "سو-33" و"ميج-29 ك" التى تنطلق من السفن الروسية.