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بعد غد.. مصر تشارك فى ملتقى موردى الجلود بتشيناى الهندية

الثلاثاء، 30 يناير 2018 06:54 م
بعد غد.. مصر تشارك فى ملتقى موردى الجلود بتشيناى الهندية صناعة الجلود


أ ش أ
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يشارك وفد من المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية فى ملتقى موردى الجلود الخام والمدبوغة المنعقد فى مدينة تشيناى الهندية على هامش معرض الهند الدولى للجلود الذى يبدأ بعد غد الخميس ولمدة 3 أيام.

 

وقال المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الهند تعد من كبرى الدول التى لها خبرات كبيرة فى مجال صناعة الجلود والمنتجات الجلدية، مشيرًا إلى أنه فى إطار استراتيجية المجلس لزيادة صادراته من الجلود والمنتجات الجلدية سيتم الاستعانة بالخبرات الهندية فى مجال التدريب والتطوير حيث تملك أكبر مركز تدريب فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

 

وأضاف سرج، أن الملتقى المنظم من قبل المجلس التصديرى الهندى لتلبية احتياجات السوق من الجلود بمصانع الأحذية والمنتجات الجلدية الهندية، يعد من أهم المعارض الجلود الدولية، ويضم كبرى الشركات العاملة فى مجال الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية ومصدرى الجلود الخام والمدبوغة ومستوردى الجلود مما يتيح للجانب المصرى الاضطلاع على أحدث ما توصلت إليه الصناعة من تكنولوجيا مستخدمة فى مجال المنتجات الجلدية وفتح قنوات تصديرية جديدة لزيادة الصادرات المصرية من الجلود والمنتجات الجلدية إلى السوق الهندى.

 

وأوضح أنه سيتم خلال المعرض عقد لقاءات ثنائية مع مصدرى الجلود الخام وذلك لسد احتياجات السوق المحلى بعد ارتفاع الطلب عليه، خاصة بعد الانتقال إلى مدينة الروبيك.

 

يذكر أن صادرات الجلود والمنتجات الجلدية بلغت خلال العام الماضى نحو 115 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار فى 2016 بانخفاض بلغت نسبته 11% ويستهدف المجلس زيادة صادراته خلال العام الحالى بنحو 25%


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