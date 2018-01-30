برلين: تركيا أكدت استخدامها دبابات ألمانية فى هجومها بشمال سوريا

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قالت الحكومة الألمانية إن تركيا لم تنف استخدامها للدبابات الألمانية "ليوبارد" فى حملتها العسكرية ضد القوات الكردية بعفرين فى شمال سوريا.

وقالت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين، إن التقارير حول استخدام تركيا للدبابات فى عفرين أثار جدلا مشتعلا فى برلين حول صادرات السلاح الألمانى إلى مناطق النزاع فى العالم.



وأضافت الإذاعة ، نقلا عن تقرير من وزارة الشئون الاقتصادية الألمانية أرسل إلى أعضاء البرلمان فى برلين ، أن تركيا أكدت استخدام جنودها لدبابات (ليوبارد 2) التى زودتها بها ألمانيا فى الحملة ضد الأكراد على الحدود السورية.



وأشارت إلى أن الصور التى أظهرت مشاركة الدبابات الألمانية فى الهجوم التركى بسوريا بدأت بالظهور فى بداية الأسبوع الماضى ، وهو ما دفع الحكومة الألمانية لوقف قرارها حول ما إذا كانت ستزود تركيا بتحديث الدبابات الذى طلبته مسبقا.



وأوضحت أن تركيا ، التى تعد شريكا لألمانيا فى حلف الناتو ، تلقت 354 دبابة (ليوبارد 2) فى التسعينات ، وكان الشرط الوحيد آنذاك هو عدم بيعها أو إعطائها لأى طرف ثالث.