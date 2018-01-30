برلمانى عراقى: حضور العبادى للبرلمان جاء عقب تلقيه دعوة من الجبورى

برلمانى عراقى: حضور العبادى للبرلمان جاء عقب تلقيه دعوة من الجبورىالثلاثاء، 30 يناير 2018 10:56 م
العبادى
كتب أحمد جمعة
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أكد عضو ائتلاف دولة القانون العراقى النائب صادق اللبان أن رئيس الوزراء حيدر العبادى سيكون حاضراً فى جلسة البرلمان ليوم غد الأربعاء، لاستماعه الى الملاحظات والآراء المعارضة حول الموازنة المالية لعام 2018 بعد أن أكمل مجلس النواب القراءة الأولى في الجلسة الماضية.
وقال النائب العراقى فى تصريح لوسائل إعلام عراقية إن ” العبادى تلقى دعوة شفهية من هيئة رئاسة مجلس النواب بضرورة حضوره فى جلسة البرلمان لمناقشة بنود الموازنة بعد اعتراضات حادة سجلت من كتلة تحالف القوى والتحالف الكردستاني وعدد من الكتل الأخرى”.
وذكر النائب أنه من المؤكد أن تتداول الكتل السياسية فيما بينها للاتفاق على القضايا المختلف عليها بغية طرحها أمام رئيس الحكومة والاستماع إلى رؤية الحكومة تجاه هذه المشاكل.
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