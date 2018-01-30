بدء نظر تجديد حبس محافظ المنوفية المتهم بالرشوة

محافظ المنوفية المتهم بالرشوة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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بدأ منذ قليل، قاضى معارضات محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدى، والمنعقدة بالتجمع الخامس، تجديد حبس هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، على خلفية اتهامه بالرشوة.
وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أمر بحبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ورجلى أعمال آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم فى قضية رشوة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت تحقيقاتها مع المتهمين وتم تشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق مع المتهمين الثلاثة.
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