باريس: تركيا ستكون "مدانة " حال احتلال أرضا سورية





باريس (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان الثلاثاء، إن تركيا ستكون "مدانة تماما" إذا نفذت عمليات عسكرية فى سوريا بغاية "احتلال أراض" فيها أو "غزو".

وأكد الوزير ردا على سؤال من نائب عن موقف فرنسا إزاء التدخل العسكرى التركى فى سوريا، "نحن نفهم أن تركيا تريد حماية حدودها ومحاربة المجموعات الإرهابية فيها وأنتم تعرفون أن هناك الكثير منها".

وأضاف "لكننا لا يمكن أن نؤيد أن يحدث ذلك على حساب المدنيين خصوصا وأن معظمهم من اللاجئين والنازحين وهم بمئات الالاف".

وشدد الوزير الفرنسى أنه "من جهة أخرى إذا شنت تركيا عمليات بغاية احتلال أراضى أو غزو، فإنها فى هذه الحالة ستكون مدانة تماما".

وتابع "لقد أبلغنا السلطات التركية بهاتين النقطتين، كما قال رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) ذلك لأردوغان".

وانتقد النائب جان بول ليكوك شيوعى لودريان لــ "لتأييده جرائم حرب" من خلال قوله إن "تركيا تدخلت فى عفرين لأجل أمنها" وندد النائب بـ "عملية تطهير اتنى ضد الأكراد" السوريين.

ومن جهته خاطب النائب إدوار فيليب قائلا "سيدى رئيس الوزراء هل بإمكانكم أن تدينوا بشدة ورسميا ما يجرى فى هذه اللحظة فى منطقة عفرين وسوريا (بسبب تدخل) الجيش التركى ؟".