video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

باريس: تركيا ستكون "مدانة " حال احتلال أرضا سورية

الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:15 م
باريس: تركيا ستكون "مدانة " حال احتلال أرضا سورية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون


باريس (أ ف ب)
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان الثلاثاء، إن تركيا ستكون "مدانة تماما" إذا نفذت عمليات عسكرية فى سوريا بغاية "احتلال أراض" فيها أو "غزو".

وأكد الوزير ردا على سؤال من نائب عن موقف فرنسا إزاء التدخل العسكرى التركى فى سوريا، "نحن نفهم أن تركيا تريد حماية حدودها ومحاربة المجموعات الإرهابية فيها وأنتم تعرفون أن هناك الكثير منها".

وأضاف "لكننا لا يمكن أن نؤيد أن يحدث ذلك على حساب المدنيين خصوصا وأن معظمهم من اللاجئين والنازحين وهم بمئات الالاف".

وشدد الوزير الفرنسى أنه "من جهة أخرى إذا شنت تركيا عمليات بغاية احتلال أراضى أو غزو، فإنها فى هذه الحالة ستكون مدانة تماما".

وتابع "لقد أبلغنا السلطات التركية بهاتين النقطتين، كما قال رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) ذلك لأردوغان".

وانتقد النائب جان بول ليكوك شيوعى لودريان لــ "لتأييده جرائم حرب" من خلال قوله إن "تركيا تدخلت فى عفرين لأجل أمنها" وندد النائب بـ "عملية تطهير اتنى ضد الأكراد" السوريين.

ومن جهته خاطب النائب إدوار فيليب قائلا "سيدى رئيس الوزراء هل بإمكانكم أن تدينوا بشدة ورسميا ما يجرى فى هذه اللحظة فى منطقة عفرين وسوريا (بسبب تدخل) الجيش التركى ؟". 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الطيران التركى يرمى منشورات على مدينة عفرين السورية

القوات التركية تسيطر على قريتين غرب مدينة عفرين السورية

غارات للطيران التركى تستهدف المدنيين فى مدينة عفرين السورية

تركيا

سوريا

عفرين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
شاهد.. صلاح محسن بـ"قميص" الأهلى

شاهد.. صلاح محسن بـ"قميص" الأهلى

"جنايات الجيزة" تقضى ببراءة الممثل مدحت تيخا من تهمة تعاطى المخدرات.. فيديو وصور

"جنايات الجيزة" تقضى ببراءة الممثل مدحت تيخا من تهمة تعاطى المخدرات.. فيديو وصور

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم.. محمد صلاح للخروج من دوامة الهزائم مع ليفربول.. الننى لمواصلة التألق مع أرسنال.. حسين الشحات فى مهمة أسيوية.. ومؤمن زكريا وكهربا والحضرى ومتعب فى اختبارات جديدة بالسعودية

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم.. محمد صلاح للخروج من دوامة الهزائم مع ليفربول.. الننى لمواصلة التألق مع أرسنال.. حسين الشحات فى مهمة أسيوية.. ومؤمن زكريا وكهربا والحضرى ومتعب فى اختبارات جديدة بالسعودية

بعد انعزالهم فى الصحراء لقرون.. كيف قرر الرهبان قيادة الكنيسة واختيار الباباوات؟.. البابا أثناسيوس الرسولى عين أول راهبين كسكرتارية له وأصبحت عرفا حتى اقتصرت المناصب الكنسية عليهم.. ومنح الرهبان رتبة الأساقفة

بعد انعزالهم فى الصحراء لقرون.. كيف قرر الرهبان قيادة الكنيسة واختيار الباباوات؟.. البابا أثناسيوس الرسولى عين أول راهبين كسكرتارية له وأصبحت عرفا حتى اقتصرت المناصب الكنسية عليهم.. ومنح الرهبان رتبة الأساقفة

والد محمد صلاح يتبرع بـ5 أفدنة لإنشاء محطة صرف صحى فى نجريج الغربية

والد محمد صلاح يتبرع بـ5 أفدنة لإنشاء محطة صرف صحى فى نجريج الغربية

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة