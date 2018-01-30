انفجار 3 أنابيب بوتاجاز يحرق وحدة سكنية فى قليوب

حريق
القليوبية نيفين طه
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أنقذت العناية الإلهية سكان احد الشوارع بقرية ناي بقليوب من كارثة محققة إثر إنفجار 3 أنابيب بوتاجاز داخل إحدي الشقق السكنية حيث أتت النيران علي محتويات الشقة بالكامل فيما تمكن الأهالي من إنقاذ سكان العقار واستخدام أجهزة طفايات الحريق الخاصة بهم للسيطرة علي الحريق ومنع إمتداده للمنازل المجاورة.
أتت النيران علي محتويات الشقة بالكامل فيما لم تقع أي خسائر بشرية.
تلقي اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد اللبان مدير الحماية المدنية بالقليوبية بإنفجار 3 أنابيب بوتاجاز في شقة سكنية بقرية ناي بقليوب
انتقل المقدم أحمد كمال مدير مباحث مركز قليوب وقوات الإطفاء وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.
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