انطلاق حملة "صوتك لمصر بكرة" لمدة شهر بالشرقية





الشرقية - إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، انطلاق حملة "صوتك لمصر بكرة" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بدءًا من اليوم الثلاثاء حتى نهاية فبراير المقبل، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف توعية سيدات المحافظة بأهمية النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية القادمة لما له من أثر بالغ فى تنمية الوطن والمحافظة على المكتسبات التى تحققت فى الفترة السابقة.

وأكد المحافظ فى بيان، أن فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية سيقوم بتنفيذ البرنامج الذى يتضمن 15 لقاء جماهيريا فى شتى أنحاء المحافظة بعنوان "صوتك لمصر بكرة" لحث السيدات على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها فى شهر مارس المقبل.

وأوضحت سامية عسل مدير المجلس القومى للمرأة " فرع الشرقية "، أن المرحلة الأولى من الحملة تتمثل فى تنظيم لقاءات جماهيرية بشتى أنحاء المحافظة فيما تتمثل المرحلة الثانية عقد لقاءات مجمعة فى الفرع لعدد خمس قرى قريبة من بعضها على أن يعقد لقاء فى إحدى القرى الخمسة.

كما سيطلق المجلس حملات لطرق الأبواب بجميع القرى والتوابع بالمحافظة لدعوة السيدات والمواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة بالإضافة إلى اللقاءات الجماهيرية التى سيتم تنفيذها بالمحافظة.