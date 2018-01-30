اندلاع النيران فى مركب نيلى متوقف عن العمل منذ 5 سنوات بالأقصر

اندلاع النيران فى مركب نيلى متوقف عن العمل منذ 5 سنوات بالأقصرالثلاثاء، 30 يناير 2018 08:21 م
مركب - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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اندلع حريق هائل فى مركب نيلي خارج الخدمة منذ 5 سنوات، وذلك فى نهر النيل بمدينة الأقصر، والذى أتت عليه النيران بالكامل، ولم يسفر عنه خسائر فى الأرواح، لعدم وجود سياح أو طاقم عمل عليه لخروجه من الخدمة فى 2012.
البداية كانت بتلقى رجال الحماية المدنية، إخطاراً يفيد بنشوب النيران فى مركب نيلى يسمى "أوركيد" بمرسى الأقصر السياحي، وانتقلت 15 سيارة إطفاء للسيطرة علي النيران، وتبين أن المركب خارج الخدمة منذ 5 سنوات.
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