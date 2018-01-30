اليوم.. انطلاق "بنكنوت" أكبر برنامج اقتصادى فى مصر على راديو "نغم إف إم"الثلاثاء، 30 يناير 2018 02:55 م
أحمد يعقوب وسناء عبد الوهاب مقدما برنامج بنكنوت
كتب حسن رمضان
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تنطلق اليوم الثلاثاء، أولى حلقات برنامج "بنكنوت"، أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، عبر إذاعة "نغم إف إم"، والذى يقدمه الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، وسناء عبد الوهاب، الصحفية بـ"المصرى اليوم"، والإذاعية نيرة شريف، ويتم إذاعة البرنامج من الساعة الـ4 إلى الـ5 مساء كل يوم ثلاثاء.
وقال الإعلامى جمال صلاح، العضو المنتدب لشركة POD، إن انطلاق برنامج "بنكنوت" يأتى فى إطار التعاون بين الجهة الإنتاجية المتمثلة فى شركة POD للعلاقات العامة والإعلان، والوكيل الإعلانى الحصرى للبرنامج شركة "بروموميديا"، لتقديم برامج إذاعية وتليفزيونية ذات محتوى عال الجودة لدعم ريادة الإعلام المصرى عربيًا وإقليميًا ودوليًا، وتقديم المعلومات والخدمات التى تهم الجمهور المصرى بشكل مبسط وأكثر إبهارًا، لافتًا إلى أن قائمة رعاة البرنامج تضم البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان ومؤسسة "فيزا" العالمية.
برنامج بنكنوت
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