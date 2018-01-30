اليوم.. احتفالية "حكاية وطن" بمرور عام على إنشاء لجان الحوار الوطنى بالغربية





الغربية عادل ضرة

ينظم مجلس القيادات الشابة بمحافظة الغربية تحت رعاية المجلس الاستشارى للشباب بالمحافظة برئاسة اللواء أحمد ضيف صقر، احتفالية "حكاية وطن"، اليوم الثلاثاء، فى قاعة المجلس المحلى للمحافظة.

يحضر الاحتفالية عدد كبير من الشباب والقيادات التنفيذية حيث يستعرض محافظ الغربية أعمال "حكاية وطن" بنطاق المحافظة والمشروعات التى تم تنفيذها بنطاق المحافظة على مدار 4 سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسى، من مشروعات صرف صحى ومياه شرب وتعليم وصحة وطرق ومنشآت خدمية بنطاق المحافظة لتخفيف العبء على المواطنين.