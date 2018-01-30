المنسق الأممى للسلام: حل الدولتين لا يزال ممكنا ولا خطة بديلة عنه

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وصف نيكولاى ميلادينوف، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، مستوى الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين، بأنه وصل لأدنى مستوياته، فى الوقت الذى نشهد فيه أيضا تراجعا كبيرا فى أعمال العنف.

وشدد ملادينوف - خلال كلمته فى مؤتمر بمعهد دراسات الأمن القومى الإسرائيلى فى تل أبيب - على أن "بالنسبة لنا فى الأمم المتحدة لا توجد خطة بديلة سوى حل الدولتين، ولهذا أؤمن بأن هناك فرصة لإرساء السلام"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.