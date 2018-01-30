"المصرى للتنمية المستدامة" يناقش مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الأربعاء





كتب – إسلام سعيد

ينظم المجلس المصرى للتنمية المستدامة ومجلس الاعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان ندوة بعنوان "ريادة الأعمال والابتكار..مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر"، وذلك يوم الأربعاء المقبل 31 يناير بمشاركة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المجلس المصرى، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والخطط لدعمه وتنميته، ورغم ذلك مازال القطاع يواجه العديد من التحديات، الأمر الذى يتطلب زيادة الاهتمام بريادة الأعمال وتشجيع الابتكار باعتبارهما مفتاح التنمية الاقتصادية وركيزة الانطلاق بهذا القطاع.

ويشارك فى الندوة، إيمان عمران رئيس فريق المشروعات الصغيرة، ريم السعدى مدير برنامج البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، أمل موافى كبير المستشارين الفنيين بمنظمة العمل الدولية وأحمد عثمان نائب رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة وهناء الهلالى خبير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.