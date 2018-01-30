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المرور يحرر 2813 مخالفة كلبش فى القاهرة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:55 م
المرور يحرر 2813 مخالفة كلبش فى القاهرة حملات مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة العديد من الحملات المكبرة بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، لضبط المخالفين المؤثرين فى حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة.

وأسفرت نتائج الحملات المرورية عن تحرير 3197 نموذج 125 مرور، 2813 مخالفة كلبش،حجز 11 عدد توك توك، 293 مخالفات سير النقل، 416 سحب رخصة، 155مخالفات دراجات بخارية، حجز 4 سيارات بدون لوحات وبدون تراخيص.

كما أسفرت جهود رجال المباحث بالمرور من ضبط 6 قضايا نصب، وسمسرة، و14 قضية بلطجة وفرض سيطرة و23 قضية منادى سيارات بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


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