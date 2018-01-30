المخابرات الأفغانية تضبط مخبأ لأسلحة ومتفجرات "داعش" فى كابول

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أعلنت مديرية الأمن الوطنى، الاستخبارات الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت مخبأ كبير للأسلحة والمتفجرات يملكه تنظيم "داعش" الإرهابى، فى العاصمة كابول.

وقالت الاستخبارات الأفغانية - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إنه تم ضبط المخبأ خلال عملية أمنية بالقرب من حى الشرطة الخامس فى كابول، وأضافت الاستخبارات الأفغانية، أنه تمت مصادرة العديد من الأسلحة وكميات ضخمة من المتفجرات التى كان يستخدمها المسلحون فى هجماتهم فى المدينة.

وجاء هذا التطور عقب شن مجموعة من خمسة مسلحين على الأقل، ينتمون لـ"داعش"، هجومًا منسقًا استهدف قاعدة الفرقة الحادية عشرة من الجيش الأفغانى صباح أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل 11 جنديًا أفغانيًا وإصابة 16 آخرين بحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، دولت وزيرى.