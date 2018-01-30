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الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:43 م
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المجلس العسكرى فى تايلاند يوجه تهم بالتحريض على الفتنة إلى 7 نشطاء

الثلاثاء، 30 يناير 2018 05:32 م
المجلس العسكرى فى تايلاند يوجه تهم بالتحريض على الفتنة إلى 7 نشطاء قوات الأمن التايلاندى - أرشيفية


أ ش أ
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وجه المجلس العسكرى الحاكم فى تايلاند، تهما ضد 7 ناشطين ديمقراطيين لإطلاقهم دعوات بإجراء انتخابات وإنهاء الحكم العسكرى.

وقال المقدم بالشرطة التايلاندية، ساماك بانياونج - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء - إن ممثلا عن المجلس العسكرى وجه للنشطاء تهم التحريض على الفتنة وانتهاك الحظر المفروض على إقامة تجمعات سياسية، إذ إنهم قاموا بتظاهرة يوم السبت الماضى.

تجدر الإشارة إلى أن تايلاند تخضع للحكم العسكرى منذ انقلاب فى عام 2014، حيث تم فرض عدد من القوانين المثيرة للجدل يحظر أحدها التجمعات السياسية التى يشارك فيها أكثر من 5 أشخاص، ويعد التحريض على الفتنة تهمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.

وكان المجلس العسكرى، أجل العديد من المواعيد النهائية التى كان قد حددها سابقا لإجراء انتخابات، كما أنه أشار مؤخرا إلى إمكانية تأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها فى عام 2018.


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