القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و4 كيلو بانجو فى الإسماعيلية

القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و4 كيلو بانجو فى الإسماعيليةالثلاثاء، 30 يناير 2018 06:47 م
العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القصاصين، من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و4 لفافات من مخدر البانجو وزنت حوالى 4 كيلو جرام فى حملة أمنية.
وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، بقيام النقيب محمد جمال رئيس مباحث مركز القصاصين، ومعاونيه بضبط المتهم "محمد.س.س"27 عاما عاطل مقيم دائرة مركز بئر العبد بشمال سيناء وبحوزته سلاح نارى"بندقية خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار و4 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 4 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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