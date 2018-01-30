القبض على عاطلين بحوزتهما 20 ألف قرص مخدر فى التل الكبير بالإسماعيلية

القبض على عاطلين بحوزتهما 20 ألف قرص مخدر فى التل الكبير بالإسماعيليةالثلاثاء، 30 يناير 2018 04:07 م
اقراص مخدرة - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير، من القبض على عاطلين بحوزتهما 20 ألف قرص مخدر فى الإسماعيلية.
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد احمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير، ومعاونيه، بالقبض على كلا من المتهم "عمر .س.م" 29 عاما، عاطل مقيم رفح شمال سيناء، والمتهم "امجد.س.م"29عاما، عاطل ومقيم العريش شمال سيناء، حال ترددهما على دائرة مركز التل الكبير، واستقلالهما السيارة رقم 158580 ملاكى الاسماعيلية، وبحوزتهما 20.000 قرص مخدر ومبلغ مالى، و3هواتف محمولة.
تم التحفظ على المتهمين والسيارة، والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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