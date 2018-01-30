video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين قبل ترويجها فى شبرا الخيمة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 02:37 م
القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين قبل ترويجها فى شبرا الخيمة هيروين - أرشيفية


القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية، القبض على عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين، وأحيلا للنيابة فتولت التحقيق.

وردت معلومات سرية للمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تفيد باتجار عاطلين فى المخدرات على نطاق واسع فى منطقة عثمان، فتم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، فاستهدفت قوة كبيرة من رجال المباحث قادها العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية المتهمين.

وتبين أنهما يختبئان فى منزل تحت الإنشاء فى منطقة عزبة عثمان، وعندما شعرا بقوات الأمن أسرعا محاولين الهرب، فطاردتهما القوات وألقى القبض عليهما وهما "ن  ف" 46 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا "مخدرات ومشاجرة وآداب عامة"، و"م س" وشهرته " المجنون" 34 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 8 قضايا "مخدرات وسلاح وخطف وسرقة ونشل"، وبحوزتهم نصف كيلو هيروين و"مطواة"، واعترفا بالاتجار فى المخدرات، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 6 أسلحة نارية و20 طلقة بحملة أمنية بالقليوبية

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات



لا تفوتك
رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

مصدر بـ"الكهرباء": "روس آتوم" تبدأ فى تصميمات المحطة النووية بالضبعة

مصدر بـ"الكهرباء": "روس آتوم" تبدأ فى تصميمات المحطة النووية بالضبعة

فضائح قطر تتوالى.. تنظيم الحمدين يتنصت على مكالمات الأميرات بحجة "تأمين النظام" .. "الجزيرة" تبث مكالمة لوالدة "بن سحيم" وتزعم: تحرض ضد الإمارة.. ونشطاء: انتهاك خصوصية النساء تجاوز غير مقبول للأعراف والتقاليد

فضائح قطر تتوالى.. تنظيم الحمدين يتنصت على مكالمات الأميرات بحجة "تأمين النظام" .. "الجزيرة" تبث مكالمة لوالدة "بن سحيم" وتزعم: تحرض ضد الإمارة.. ونشطاء: انتهاك خصوصية النساء تجاوز غير مقبول للأعراف والتقاليد

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية بنى عليم فى الشرقية.. واستغاثات من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع الزهور بالقلج.. وأهالى شارع العشرين بفيصل يناشدون حل أزمة موقف الميكروباص

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية بنى عليم فى الشرقية.. واستغاثات من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع الزهور بالقلج.. وأهالى شارع العشرين بفيصل يناشدون حل أزمة موقف الميكروباص

حسام غالى يوقع للأهلى 6 أشهر بعد فسخ تعاقده مع النصر السعودى

حسام غالى يوقع للأهلى 6 أشهر بعد فسخ تعاقده مع النصر السعودى

محمد أبو شقة يعرض اليوم اللائحة الداخلية لحملة السيسى على الرئيس لإقرارها

محمد أبو شقة يعرض اليوم اللائحة الداخلية لحملة السيسى على الرئيس لإقرارها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة