القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين قبل ترويجها فى شبرا الخيمة





القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية، القبض على عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين، وأحيلا للنيابة فتولت التحقيق.

وردت معلومات سرية للمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تفيد باتجار عاطلين فى المخدرات على نطاق واسع فى منطقة عثمان، فتم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، فاستهدفت قوة كبيرة من رجال المباحث قادها العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية المتهمين.

وتبين أنهما يختبئان فى منزل تحت الإنشاء فى منطقة عزبة عثمان، وعندما شعرا بقوات الأمن أسرعا محاولين الهرب، فطاردتهما القوات وألقى القبض عليهما وهما "ن ف" 46 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا "مخدرات ومشاجرة وآداب عامة"، و"م س" وشهرته " المجنون" 34 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 8 قضايا "مخدرات وسلاح وخطف وسرقة ونشل"، وبحوزتهم نصف كيلو هيروين و"مطواة"، واعترفا بالاتجار فى المخدرات، وتولت النيابة التحقيق.