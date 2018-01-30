العبادى: القوات العراقية تسيطر على الشريط الحدودى مع سوريا بالكامل





بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، سيطرة القوات العراقية على الشريط الحدودى مع سوريا بالكامل، لافتا إلى أن الجهد الأمنى والاستخبارى مستمر لملاحقة الارهاب أينما كان.

وأضاف العبادى - فى مؤتمر صحفى نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، :" بدأنا بمهمة محاربة الفساد ولن تنتهى فى غضون أيام"، مضيفاً "قطعنا خطوات كبيرة فى مضمار مكافحة الفساد".

وبشأن حادثة ناحية البغدادى غربى محافظة الأنبار، قال العبادى إن التحقيق ما يزال جارياً لمعرفة ملابسات حادثة البغدادى.

ومن جانب آخر ، أوضح العبادى أنه سيحضر جلسة مجلس النواب المقبلة لمناقشة قانون الموازنة المالية، مشيرا إلى أنه شارك فى مؤتمر دافوس لتعزيز مكانة العراق وتشجيع الاستثمار فى البلاد، مضيفا أن شركات عالمية معروفة تتسابق للمشاركة فى مؤتمر الكويت.