الصين تعلن استعدادها للمشاركة فى إعادة إعمار سوريا

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قال المبعوث الصينى الخاص لدى سوريا شيه شياو يان، اليوم الثلاثاء، إن بكين مستعدة للمشاركة فى إعادة إعمار سوريا بعد الحرب.

وأضاف شيه شياو يان- فى تصريح خلال مشاركته فى أعمال مؤتمر الحوار الوطنى السورى المقام فى منتجع (سوتشي) الروسى، أورده وكالة أنباء (تاس) الروسية- "أن بلاده ستواصل مساعدتها بقدر الإمكان"، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة إلى حل القضية السورية للقضاء على التهديد الإرهابى الذى يمتد عبر المنطقة.

وتابع شيه شياو يان "على الرغم من أن الجماعة الإرهابية وباقى أعضاءها مثل جبهة النصرة وحركة استقلال تركستان الشرقية قد هزمت فى سوريا إلا أن الحرب على الإرهاب ما زالت قائمة ولم تنته بعد".

وأضاف "أننا ندعو المجتمع الدولى إلى مواصلة الكفاح ضد الإرهاب الذى يشكل تهديدا كبيرا ليس لسوريا فحسب وإنما للمنطقة والعالم بأسره، وتحث الصين جميع الدول على التعاون باسم مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن الصين تواصل اتصالاتها مع كل من الحكومة السورية والمعارضة من أجل تسهيل حل النزاع.