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الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:29 م
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"الصيادلة" تطالب "الصحة" بإرسال بيانات الصيدليات والمخازن المظبوط بها أدوية مهربة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 02:35 م
"الصيادلة" تطالب "الصحة" بإرسال بيانات الصيدليات والمخازن المظبوط بها أدوية مهربة الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة


كتب وليد عبد السلام
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أرسلت نقابة الصيادلة اليوم الثلاثاء خطاباً إلى  الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ، لمطالبتها بإرسال أسماء وعناوين الصيدليات ومخازن الأدوية  الذى تم فيهما ضبط ال 45  ألفا و987 عبوة أقراص وأمبول وفيال لأدوية ومكملات غذائية مهربة ومجهولة المصدر ، وذلك لتحويلهم للتحقيق بنقابة الصيادلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون النقابة رقم 127 لسنة 1955".
 
كانت وزارة الصحة والسكان  قد أعلنت عن  ضبط  45 ألفا و987 عبوة من أقراص وأمبول وفيال لأدوية ومكملات غذائية مهربة ومجهولة المصدر، خلال حمله موسعة شنتها إدارة التفتيش الصيدلي بمديرتي الشئون الصحية بالقاهرة والقليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين على أماكن بيع المستحضرات الدوائية، والصيدليات، ومخازن الأدوية في الفترة من 9-16 يناير الحالي.

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الصيادلة

الادوية المهربة

الادوية المغشوشة



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