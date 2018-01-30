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الصناعة: 81 مليون جنيه مبيعات 260 معرضا للمشروعات الصغيرة فى 2016/ 2017

الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:04 م
الصناعة: 81 مليون جنيه مبيعات 260 معرضا للمشروعات الصغيرة فى 2016/ 2017 المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة


كتبت نورا فخرى
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قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن عدد المعارض التى جرى تنظيمها خلال العام المالى 2016/ 2017 للترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة بلغ 260 معرضا، على هامش فعاليات ومناسبات عديدة، وبلغ إجمالى مبيعاتها 81 مليون جنيه، لم يحصل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أى نسبة منها.

وأضاف "قابيل"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف، لمناقشة 39 طلب إحاطة و6 أسئلة وطلبى مناقشة عامة لوزير الصناعة، أن الوزارة أدخلت منتجات المشروعات الصغيرة ضمن معروضات السلاسل التجارية، وبلغت مبيعاتها بالسلاسل 13 مليون جنيه، وهو مبلغ غير قليل.

وتابع وزير الصناعة والتجارة حديثه، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت استحداث ما يُعرف بـ"كريفتنى إيجيبت" لمساعدة الصناعات الحرفية، لا سيما القطاع غير الرسمى بالصعيد، وأُنشئ معرض كبير فى فرع عمر أفندى بمنطقة أحمد عرابى بالمهندسين، وهدف هذه المنظومة إيجاد مقر تسويقى للصناعات الحرفية التى لا تجد منافذ بيع.

ولفت المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن الفترة الماضية شهدت أيضا تحويل نحو 72 شركة من العاملين فى هذا القطاع الحيوى، من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.

 

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