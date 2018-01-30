"الصناعة العراقية" تجرى مباحثات مع مسئولين مصريين للتوصل لاتفاقات شراكة

كتب أحمد جمعة

أجرى مستشار وزارة الصناعة والمعادن العراقى لشئون التنمية المهندس عباس نصر الله محان، جولة مباحثات مع الوفد المصرى الذى يزور العراق حاليا حول عدد من الملفات والقضايا المشتركة، منها إمكانية دخول الشركات المصرية فى توافقات وشراكات وعقود استثمار مع نظيراتها العراقية فى مختلف المجالات الصناعية، كصناعة الأدوية والصناعات الحربية ومشاريع المدن الصناعية، وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين بحضور عدد من المديرين العامين فى دوائر الوزارة وشركاتها.

وأكد مستشار وزارة الصناعة العراقى خلال المباحثات - التى ترأس الجانب المصرى فيها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد وعدد من وكلاء الوزراء والمسئولين فى الحكومة المصرية - أن الفرص الاستثمارية ومجال الشراكة فى وزارة الصناعة والمعادن واسعة، لاسيما فى مجال صناعة الأدوية عن طريق شركة أدوية سامراء ومجال الصناعة العسكرية، إضافة إلى إنشاء وبناء المدن الصناعية الحديثة، مضيفا أن لدى شركات الوزارة ملفات استثمارية تتضمن تأهيل أو إنشاء خطوط ومصانع إنتاجية، مشددا على أن الوزارة جادة فى عملها لوضع آلية ورؤية مستقبلية لمجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه، استعرض وزير الصحة مدى التطور والتنوع فى المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها ذات الجودة العالية والمواصفات العالمية، مشيرا إلى الفترات والمراحل التى مرت بها الصناعة المصرية والتطور الذى حصل فيها، مبديا استعداد الحكومة المصرية للتعاون ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة فى المجال الصناعى من أجل الدخول فى اتفاقات ناجحة تخدم البلدين.

وقد تناولت جولة المباحثات مناقشات مستفيضة حول العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، منها إمكانية الدخول فى صناعات متطورة واستحداث منتجات جديدة تلبى احتياجات الأسواق المحلية، كما قدم الجانب المصرى اقتراحات حول تشكيل لجان مشتركة لغرض استمرار التواصل ودراسة القضايا التى تهم مصلحة الطرفين والدخول بمرحلة العمل الفعلى وديمومة التنسيق المستقبلى للتعاون المشترك بين البلدين.