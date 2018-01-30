video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 07:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الصناعة العراقية" تجرى مباحثات مع مسئولين مصريين للتوصل لاتفاقات شراكة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 09:59 م
"الصناعة العراقية" تجرى مباحثات مع مسئولين مصريين للتوصل لاتفاقات شراكة جانب من اللقاء


كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

أجرى مستشار وزارة الصناعة والمعادن العراقى لشئون التنمية المهندس عباس نصر الله محان، جولة مباحثات مع الوفد المصرى الذى يزور العراق حاليا حول عدد من الملفات والقضايا المشتركة، منها إمكانية دخول الشركات المصرية فى توافقات وشراكات وعقود استثمار مع نظيراتها العراقية فى مختلف المجالات الصناعية، كصناعة الأدوية والصناعات الحربية ومشاريع المدن الصناعية، وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين بحضور عدد من المديرين العامين فى دوائر الوزارة وشركاتها.

 

وأكد مستشار وزارة الصناعة العراقى خلال المباحثات - التى ترأس الجانب المصرى فيها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد وعدد من وكلاء الوزراء والمسئولين فى الحكومة المصرية - أن الفرص الاستثمارية ومجال الشراكة فى وزارة الصناعة والمعادن واسعة، لاسيما فى مجال صناعة الأدوية عن طريق شركة أدوية سامراء ومجال الصناعة العسكرية، إضافة إلى إنشاء وبناء المدن الصناعية الحديثة، مضيفا أن لدى شركات الوزارة ملفات استثمارية تتضمن تأهيل أو إنشاء خطوط ومصانع إنتاجية، مشددا على أن الوزارة جادة فى عملها لوضع آلية ورؤية مستقبلية لمجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

 

من جانبه، استعرض وزير الصحة مدى التطور والتنوع فى المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها ذات الجودة العالية والمواصفات العالمية، مشيرا إلى الفترات والمراحل التى مرت بها الصناعة المصرية والتطور الذى حصل فيها، مبديا استعداد الحكومة المصرية للتعاون ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة فى المجال الصناعى من أجل الدخول فى اتفاقات ناجحة تخدم البلدين.

 

وقد تناولت جولة المباحثات مناقشات مستفيضة حول العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، منها إمكانية الدخول فى صناعات متطورة واستحداث منتجات جديدة تلبى احتياجات الأسواق المحلية، كما قدم الجانب المصرى اقتراحات حول تشكيل لجان مشتركة لغرض استمرار التواصل ودراسة القضايا التى تهم مصلحة الطرفين والدخول بمرحلة العمل الفعلى وديمومة التنسيق المستقبلى للتعاون المشترك بين البلدين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الاتصالات يلتقى نظيره العراقى فى بغداد لبحث التعاون بين مصر والعراق

وزير الصناعة العراقى يدعو لتزويد مصر بالفرص استثمارية بما يخدم مصلحة البلدين

مصر

اخبار مصر

اخبار العراق

وزير الصحه

الشركات العراقيه

اعاده اعمار العراق



لا تفوتك
هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة