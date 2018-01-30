"الصناعات الهندسية" تسعى للوصول لـ75 % نسبة مكون محلى للمنتجات الصناعية

"الصناعات الهندسية" تسعى للوصول لـ75 % نسبة مكون محلى للمنتجات الصناعيةالثلاثاء، 30 يناير 2018 02:00 ص
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات
كتبت: دانه الحديدى
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أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان الغرفة اطلقت مبادرة لرفع نسبة انتاج المكون الصناعى للصناعات الهندسية المختلفة، محليا بهدف الوصول الى نسبة 75% انتاج محلى للمكون الصناعى.
وأضاف المهندس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان المبادرة تركز على حصر احتياجات المصنعيين المحليين، سواء من الآلات او المعدات أو تدريب العاملين، بحيث يتم توفيرها لهم للبدء فى انتاج المكون الصناعى محليا، والحد من استيراده من الخارج، الامر الذى يوفر من تكلفة الانتاج بالقطاع الهندسى.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن القطاعات الهندسية التى تشملها المبادرة بالوقت الحالى، هى الأجهزة الكهربائية والأدوات الكهربائية وتشكيل وتشغيل المعادن والأدوات المنزلية.
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