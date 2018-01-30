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الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:43 م
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السلطات الإيرانية تعتقل فتاة تحدت قرار فرض الحجاب فى طهران

الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:42 م
السلطات الإيرانية تعتقل فتاة تحدت قرار فرض الحجاب فى طهران الشرطة الإيرانية


طهران (أ ف ب)
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اعتقلت السلطات الإيرانية فتاة تحدت علنا قرار فرض الحجاب وتم تحديد كفالة تفوق 100 الف دولار مقابل إطلاق سراحها، بحسب ما أعلنت محاميتها الثلاثاء.

وأودِعت نرجس حسينى السجن بعد اعتقالها الاثنين، فى وسط طهران من دون حجاب، وفقا لما قالته المحامية نسرين سوتوده.

ونُشرت الاثنين صور على وسائل التواصل الاجتماعى ظهرت فيها ثلاث نساء دون حجاب فى استعادة لمشهد مماثل تناقلته وسائل الاعلام العالمية حين وقفت امرأة خلعت حجابها وسط أحد شوارع طهران فى 27 ديسمبر عشية تظاهرات فى عشرات المدن الإيرانية تندد بالوضع الاقتصادى السىء فى البلاد.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعى الثلاثاء صورا لعدة نساء يتظاهرن فى طهران، تعذّر التأكد من صحتها.

وقالت المحامية سوتوده المدافعة عن حقوق الانسان، والحائزة عام 2012 على جائزة زاخاروف لحرية التعبير التى يمنحها البرلمان الأوروبى، إن عائلة حسينى اتصلت بها.

وأوضحت سوتوده "لقد قالوا إنها طلبت توكيلى محامية للدفاع عنها فى حال تم اعتقالها".

وأكدت نقل حسينى إلى سجن قرتشك الواقع خارج طهران وتم تحديد كفالة قدرها 5 مليارات ريال إيرانى (110 آلاف دولار) لإطلاق سراحها.

وقالت المحامية إن "تحديد كفالة بهذه القيمة الباهظة رغم معرفة القاضى بالوضع المادى لهذه العائلة، يظهر أنهم يريدونها أن تبقى قيد الاعتقال".

وأضافت المحامية انها لم تتبلغ بالتهم الموجهة إلى حسينى. 


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