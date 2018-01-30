السفير الفلسطينى لدى موسكو: فلسطينيو الداخل يعيشون ظروفا صعبة

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أكد السفير الفلسطينى لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن الفلسطينيين فى الداخل الإسرائيلى يعيشون ظروفا فى منتهى الصعوبة.

وقال نوفل، فى تصريح خاص لقناة روسيا اليوم، إن أبناء الشعب الفلسطينى فى الداخل يعانون ظروفا غاية فى الصعوبة جراء الانتهاكات التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى بحقهم، لافتا إلى أن الظروف التى يعيشون فيها عكس ما تصوره وتنقله الدعاية الإسرائيلية.

وأضاف أن الاحتلال يقوم بإجراءات عنصرية بحق الفلسطينيين بالداخل، لافتا إلى التمييز الواضح فى الحياة اليومية والوظائف والسكن وإقامة الشعائر الدينية وغيرها من المسائل، وأشار إلى أن 30 يناير من كل عام هو يوم التضامن مع (فلسطينيى 48) "الداخل الإسرائيلى"، مؤكدا أن هذا اليوم يذكر بالإجراءات الإسرائيلية القمعية المستمرة والمتواصلة والتى تزداد يوما بعد يوم.

وكان ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، بحث، أمس، مع السفير الفلسطينى بموسكو، عبد الحفيظ نوفل، تسوية النزاع الفلسطينى الإسرائيلى.