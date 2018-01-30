السفير الفلسطينى بروسيا: عباس يعتقد أن الأمم المتحدة مناسبة للتوسط





موسكو (أ ش أ)

أعلن السفير الفلسطينى لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يعتقد أن الآلية الجديدة "الخمسة الكبار + الأمم المتحدة" قد تكون آلية مناسبة للتوسط فى العملية التفاوضية مع إسرائيل.

وقال نوفل ـ فى حوار أجرته معه اليوم وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "هناك رؤية جديدة وآلية دولية جديدة والرئيس محمود عباس يعتقد أن الآلية الجديدة هى الخمسة الكبار بالأمم المتحدة قد يكون شكلا مناسباً وآلية مناسبة ، ولكن هى بحاجة لعمب وجهد وبحاجة لتبني، وتحديداً من روسيا وبعض الدول الأخرى لهذا الموضوع".

وأعرب السفير الفلسطينى عن رغبة وأمل القيادة الفلسطينية بأن تلعب موسكو دورا كبيرا وفاعلا فى حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ، وخاصة بعدما دخلت منطقة الشرق الأوسط مجال روسيا الحيوى.

وقال " باعتقادنا أن روسيا بعد ما أعلنت المنطقة أنها دخلت فى مجالها الحيوى ، أيضا هى مهتمة كثيراً بما يجرى على الساحة الفلسطينية فى المنطقة ، وبالتالى نأمل ونرغب أن يكون لها دور فاعل وكبير فى هذا الملف".