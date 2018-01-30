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السفير البريطانى يعلن انطلاق مسابقة "مصر الملهمة" ويشكر أنيسة حسونة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 02:11 م
السفير البريطانى يعلن انطلاق مسابقة "مصر الملهمة" ويشكر أنيسة حسونة جون كاسن - السفير البريطانى بالقاهرة


كتبت مريم بدر الدين
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أعلن جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة عن انطلاق مسابقة "مصر الملهمة" لتكريم المؤسسات المصرية والأشخاص الذين شاركوا فى المبادرة التى حملت نفس الاسم مع السفارة.

 

وأضاف كاسن عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن المسابقة ستكون لاختيار المرشح الأفضل لجائزة المساواة عن لفئتى متحدى الإعاقة والمساواة بين المرأة والرجل، وستقدمها النائبة أنيسة حسونة يوم 15 فبراير المقبل.

جون كاسن
جون كاسن

 

ووجه كاسن الشكر للنائبة فى تغريدة أخرى، قائلا: "شكرا على مشاركتك معانا فى مسابقة #مصر_الملهمة لتسليط بعض الضوء على قصص مصرية ملهمة جديدة. ومبروك على كتابك #بدون_سابق_انذار".

 

واختتم تغريداته قائلا: "رسالة من #بدون_سابق_انذاز: ماتأجلوش انكو تقولوا للى بتحبوهم قد أيه بتحبوهم".


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جون كاسن

مصر الملهمة

انيسة حسونة



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