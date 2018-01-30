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السفارة الروسية: رئيس المخابرات الروسى زار الولايات المتحدة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 10:32 م
السفارة الروسية: رئيس المخابرات الروسى زار الولايات المتحدة وزير الدفاع الروسى


رويترز
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 قالت سفارة روسيا فى واشنطن فى تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء نقلا عن تقرير لوكالة أنباء إيتار تاس التى تسيطر عليها الدولة إن مدير المخابرات الروسية زار الولايات المتحدة لإجراء مشاورات مع نظرائه الأمريكيين.

وقال سفير روسيا لدى واشنطن اناتولى أنتونوف للتلفزيون الروسى إن سيرجى ناريشكين الخاضع لعقوبات أمريكية طبقا لتعليمات وزارة الخزانة أجرى محادثات مع مسؤولين أمريكيين شملت "الجهود المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب".

وذكرت مصادر مطلعة أن الزيارة جرت الأسبوع الماضي.

 


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