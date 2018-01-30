السفارة الروسية: رئيس المخابرات الروسى زار الولايات المتحدة

السفارة الروسية: رئيس المخابرات الروسى زار الولايات المتحدةالثلاثاء، 30 يناير 2018 10:32 م
وزير الدفاع الروسى
رويترز
إضافة تعليق
قالت سفارة روسيا فى واشنطن فى تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء نقلا عن تقرير لوكالة أنباء إيتار تاس التى تسيطر عليها الدولة إن مدير المخابرات الروسية زار الولايات المتحدة لإجراء مشاورات مع نظرائه الأمريكيين.
وقال سفير روسيا لدى واشنطن اناتولى أنتونوف للتلفزيون الروسى إن سيرجى ناريشكين الخاضع لعقوبات أمريكية طبقا لتعليمات وزارة الخزانة أجرى محادثات مع مسؤولين أمريكيين شملت "الجهود المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب".
وذكرت مصادر مطلعة أن الزيارة جرت الأسبوع الماضي.
إضافة تعليق
ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا
"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة