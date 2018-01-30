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خالد صلاح
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السعودية توقع مذكرة تفاهم لدعم اللاجئين السوريين فى لبنان

الثلاثاء، 30 يناير 2018 06:31 ص
السعودية توقع مذكرة تفاهم لدعم اللاجئين السوريين فى لبنان لاجئين سوريين


أ ش أ
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 وقعت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودى للتنمية، اليوم اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقدم بموجبها المملكة مساهمة مالية تصل لنحو (3.5) مليون دولار أمريكى لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع إعادة تأهيل المساكن للاجئين السوريين فى لبنان، وذلك فى مقر الصندوق بالرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه وقع الاتفاقية من جانب الصندوق، نائب رئيس الصندوق السعودى للتنمية العضو المنتدب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، فيما وقعها من جانب المفوضية الممثل الإقليمى للمفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجى خالد خليفة.


وتأتى هذه الاتفاقية فى وقت تقترب فيه الأزمة السورية من دخول عامها الثامن التى أجبرت أكثر من 5.4 مليون سورى على ترك منازلهم وممتلكاتهم طلباً للأمان فى الدول المجاورة مما أثر على الوضع الاجتماعى والاقتصادى للدول المستضيفة خاصة فى لبنان الذى يستضيف أكثر من مليون لاجئ يعيش حوالى 70% منهم تحت خط الفقر وفى أمس الحاجة للعون.


وستتمكن المفوضية بالتعاون مع الصندوق السعودى للتنمية الشريك الاستراتيجى للمفوضية من دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة فى لبنان من خلال إعادة تأهيل مساكن لأكثر من 10,000 أسرة لاجئة.


وتعد هذه الاتفاقية استمراراً لمشاريع الصندوق السعودى للتنمية السابقة الموجهة لدعم اللاجئين والنازحين السوريين، إذ بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع الصندوق مع المفوضية نحو 30,7 مليون دولار أمريكى شملت برامج البنى التحتية الخاصة بالمياه والكهرباء فضلاً عن إعادة تأهيل المأوى فى كل من الأردن ولبنان وداخل سوريا.


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