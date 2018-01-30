السجن 9 سنوات فى 3 وقائع جديدة لـ5 أردنيين كونوا عصابة سرقت 100 مليون جنيه





كتب محمود نصر

قضت منذ قليل، محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمد، بمعاقبة أفراد تشكيل عصابى دولى يضم 5 أشخاص يحملون الجنسية الأردنية، بالسجن 9 سنوات لكل متهم، لإدانتهم بارتكاب 3 وقائع سرقة، تم الكشف عنها فى القاهرة الجديدة.

وعاقبت المحكمة كل متهم بالسجن 9 سنوات، عن الوقائع الـ3، ليصل إجمالى العقوبة على كل متهم 42 سنة، لإدانتهم فى ارتكاب 14 واقعة سرقة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استخدموا أدوات بدائية فى تنفيذ جرائمهم بعد أن تعددت بلاغات سرقات المساكن بدوائر أقسام شرطة "التجمع الأول، التجمع الخامس، النزهة، أول مدينة نصر" بأسلوبى "التسلق وكسر الباب".

وأفادت تحريات 3 فرق من رجال البحث الجنائى، بأن وراء هذه الجرائم تشكيل عصابى من 5 أفراد، 4 منهم يقيمون فى مدينة العبور بالقليوبية وهم "محمود.ط" 37 سنة و"حمزة .ط "31 سنة و"كمال.ش 33 سنة و"علاء .ج" 32 سنة بينما المتهم الأخير "سامي .ي" 24 سنة يتبع مركز شرطة السلام أول بالقاهرة.