السجن المشدد 3 سنوات لسيدة بتهمة إدارة صفحات تحريضية ضد مؤسسات الدولة





(أ ش أ)

قضت محكمة جنايات الإسكندرية،الدائرة التاسعة برئاسة المستشار محمد سنجر،بالسجن المشدد ثلاث سنوات لسيدة بتهمة إدارة "صفحات تحريضية "على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ضد الجيش والشرطة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة تهم : انضمام لجامعة إرهابية محظورة على خلاف القانون،وإلتحريض على الأمن القومى،والإضرار بالسلامة العامة للمواطنين، وإدارة عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى،بهدف التحريض على مؤسسات الدولة، وأحيلت للمحاكمة،وصدر بحقها الحكم "المتقدم" .