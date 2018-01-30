video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لسيدة بتهمة إدارة صفحات تحريضية ضد مؤسسات الدولة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 02:24 م
السجن المشدد 3 سنوات لسيدة بتهمة إدارة صفحات تحريضية ضد مؤسسات الدولة سجن ـ صورة أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الإسكندرية،الدائرة التاسعة برئاسة المستشار محمد سنجر،بالسجن المشدد ثلاث سنوات لسيدة بتهمة إدارة "صفحات تحريضية "على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ضد الجيش والشرطة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة تهم : انضمام لجامعة إرهابية محظورة على خلاف القانون،وإلتحريض على الأمن القومى،والإضرار بالسلامة العامة للمواطنين، وإدارة عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى،بهدف التحريض على مؤسسات الدولة، وأحيلت للمحاكمة،وصدر بحقها الحكم "المتقدم" .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن المؤبد لـ5 أشخاص لتهريبهم مهاجرين غير شرعيين

جنايات الإسكندرية تقضى بمعاقبة 9 عناصر الإخوان بالحبس سنتين مع الشغل

مؤسسات الدوله

الاسكندريه

جنايات الاسكندريه

مواقع التواصل الاجتماعى

صفحات تحريضيه



لا تفوتك
رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

مصدر بـ"الكهرباء": "روس آتوم" تبدأ فى تصميمات المحطة النووية بالضبعة

مصدر بـ"الكهرباء": "روس آتوم" تبدأ فى تصميمات المحطة النووية بالضبعة

فضائح قطر تتوالى.. تنظيم الحمدين يتنصت على مكالمات الأميرات بحجة "تأمين النظام" .. "الجزيرة" تبث مكالمة لوالدة "بن سحيم" وتزعم: تحرض ضد الإمارة.. ونشطاء: انتهاك خصوصية النساء تجاوز غير مقبول للأعراف والتقاليد

فضائح قطر تتوالى.. تنظيم الحمدين يتنصت على مكالمات الأميرات بحجة "تأمين النظام" .. "الجزيرة" تبث مكالمة لوالدة "بن سحيم" وتزعم: تحرض ضد الإمارة.. ونشطاء: انتهاك خصوصية النساء تجاوز غير مقبول للأعراف والتقاليد

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية بنى عليم فى الشرقية.. واستغاثات من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع الزهور بالقلج.. وأهالى شارع العشرين بفيصل يناشدون حل أزمة موقف الميكروباص

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية بنى عليم فى الشرقية.. واستغاثات من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع الزهور بالقلج.. وأهالى شارع العشرين بفيصل يناشدون حل أزمة موقف الميكروباص

حسام غالى يوقع للأهلى 6 أشهر بعد فسخ تعاقده مع النصر السعودى

حسام غالى يوقع للأهلى 6 أشهر بعد فسخ تعاقده مع النصر السعودى

محمد أبو شقة يعرض اليوم اللائحة الداخلية لحملة السيسى على الرئيس لإقرارها

محمد أبو شقة يعرض اليوم اللائحة الداخلية لحملة السيسى على الرئيس لإقرارها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة