السجن المشدد 3 سنوات لسيدة بتهمة إدارة صفحات تحريضية ضد مؤسسات الدولة

السجن المشدد 3 سنوات لسيدة بتهمة إدارة صفحات تحريضية ضد مؤسسات الدولةالثلاثاء، 30 يناير 2018 02:24 م
سجن ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات الإسكندرية،الدائرة التاسعة برئاسة المستشار محمد سنجر،بالسجن المشدد ثلاث سنوات لسيدة بتهمة إدارة "صفحات تحريضية "على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ضد الجيش والشرطة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة تهم : انضمام لجامعة إرهابية محظورة على خلاف القانون،وإلتحريض على الأمن القومى،والإضرار بالسلامة العامة للمواطنين، وإدارة عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى،بهدف التحريض على مؤسسات الدولة، وأحيلت للمحاكمة،وصدر بحقها الحكم "المتقدم" .
إضافة تعليق
فضائح قطر تتوالى.. تنظيم الحمدين يتنصت على مكالمات الأميرات بحجة "تأمين النظام" .. "الجزيرة" تبث مكالمة لوالدة "بن سحيم" وتزعم: تحرض ضد الإمارة.. ونشطاء: انتهاك خصوصية النساء تجاوز غير مقبول للأعراف والتقاليد
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية بنى عليم فى الشرقية.. واستغاثات من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع الزهور بالقلج.. وأهالى شارع العشرين بفيصل يناشدون حل أزمة موقف الميكروباص
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة