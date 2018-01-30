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الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:49 م
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الرئيس اللبنانى: ما حدث أمس أساء إلى الجميع ولا يليق باللبنانيين

الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:01 م
الرئيس اللبنانى: ما حدث أمس أساء إلى الجميع ولا يليق باللبنانيين ميشال عون الرئيس اللبنانى


أ ش أ
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قال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون "إن ما حدث أمس على الصعيدين السياسى والأمنى أساء الى الجميع ودى الى تدنى الخطاب السياسى الى ما لا يليق باللبنانيين ، فالذى حدث خطأ كبير بنى على خطأ".

وأعلن الرئيس عون أنه سيسامح الذين تعرضوا له ولعائلته ، وقال " أتطلع كذلك الى أن يتسامح أيضا الذين أساؤوا الى بعضهم البعضح ، لأن الوطن أكبر من الجميع".


وأضاف عون ـ فى بيان صدر اليوم عن رئاسة الجمهورية ـ أن القيادات السياسية مطالبة اليوم بالإرتقاء الى مستوى المسؤولية لمواجهة التحديات الكثيرة التى تحيط بنا وأهمها المحافظة على الإستقرار والأمن والوحدة الوطنية وعدم التفريط بما تحقق من إنجازات على مستوى الوطن خلال السنة الماضية والتى كانت من الأسباب المباشرة للرعاية الدولية التى يلقاها لبنان فى المؤتمرات لدعم أمنه واستقراره واقتصاده ومساعدته على حل معاناة النازحين السوريين فى لبنان.


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