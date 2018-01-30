الرئيس الإسرائيلى يزور موقعا لتشييد متحف عن المحرقة فى اليونان





سالونيكى (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس الثلاثاء، بحضور الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين أن متحفا سيخصص للمحرقة سيشيد فى سالونيكى (شمال اليونان) فى ذكرى آلاف اليهود الذين تم إبادتهم على أيدى النازيين.

وسيتحمل تكاليف بناء المتحف ألمانيا ومؤسسة الثرى اليونانى ستافروس نيارخوس بتقديم كل جهة 10 ملايين يورو، فى موقع محطة القطارات السابقة التى كانت تنطلق الى معسكر اوشفيتز للاعتقال (بولندا).

وكلفة بناء المتحف 22 مليون يورو على أن تؤمن جهات أخرى المبلغ المتبقى.

وقال تسيبراس "إن المتحف سيشيد فى ذكرى 50 ألف يهودى يونانى من شباب وأولاد ومسنين من سالونيكى أبيدوا فى معسكرات الاعتقال".

وأضاف "لم ننس أى تفصيل أو أى شخص لا المجرمين ولا الضحايا".

وستبدأ أعمال البناء الصيف المقبل على أن تنتهى بحلول 2020 على مساحة سبعة آلاف متر مربع.

ومن جهته قال ريفلين الذى بدأ الثلاثاء، زيارة رسمية لليونان "90% من اليهود اليونانيين فى سالونيكى أبيدوا وهذا المتحف موقع للذكرى".

وزرع ريفلين وتسيبراس رمزيا شجرتى زيتون فى ذكرى الضحايا فى موقع الحديقة التى ستقام قرب المتحف.