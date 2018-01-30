video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الإسرائيلى يزور موقعا لتشييد متحف عن المحرقة فى اليونان

الثلاثاء، 30 يناير 2018 06:42 م
الرئيس الإسرائيلى يزور موقعا لتشييد متحف عن المحرقة فى اليونان رئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس


سالونيكى (أ ف ب)
إضافة تعليق

 أعلن رئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس الثلاثاء، بحضور الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين أن متحفا سيخصص للمحرقة سيشيد فى سالونيكى (شمال اليونان) فى ذكرى آلاف اليهود الذين تم إبادتهم على أيدى النازيين.

وسيتحمل تكاليف بناء المتحف ألمانيا ومؤسسة الثرى اليونانى ستافروس نيارخوس بتقديم كل جهة 10 ملايين يورو، فى موقع محطة القطارات السابقة التى كانت تنطلق الى معسكر اوشفيتز للاعتقال (بولندا).

وكلفة بناء المتحف 22 مليون يورو على أن تؤمن جهات أخرى المبلغ المتبقى.

وقال تسيبراس "إن المتحف سيشيد فى ذكرى 50 ألف يهودى يونانى من شباب وأولاد ومسنين من سالونيكى أبيدوا فى معسكرات الاعتقال".

وأضاف "لم ننس أى تفصيل أو أى شخص لا المجرمين ولا الضحايا".

وستبدأ أعمال البناء الصيف المقبل على أن تنتهى بحلول 2020 على مساحة سبعة آلاف متر مربع.

ومن جهته قال ريفلين الذى بدأ الثلاثاء، زيارة رسمية لليونان "90% من اليهود اليونانيين فى سالونيكى أبيدوا وهذا المتحف موقع للذكرى".

وزرع ريفلين وتسيبراس رمزيا شجرتى زيتون فى ذكرى الضحايا فى موقع الحديقة التى ستقام قرب المتحف. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الإسرائيلى يدعو اليهود للصلاة فى القدس عقب قرار "ترامب"

الرئيس الإسرائيلى يرفض العفو عن جندى قتل فلسطينى جريح

بالصور.. الرئيس الإسرائيلى يزور نادى ريال مدريد

اسرائيل

اليونان

اخبار اسرائيل

اخبار اليونان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
شاهد.. صلاح محسن بـ"قميص" الأهلى

شاهد.. صلاح محسن بـ"قميص" الأهلى

"جنايات الجيزة" تقضى ببراءة الممثل مدحت تيخا من تهمة تعاطى المخدرات.. فيديو وصور

"جنايات الجيزة" تقضى ببراءة الممثل مدحت تيخا من تهمة تعاطى المخدرات.. فيديو وصور

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم.. محمد صلاح للخروج من دوامة الهزائم مع ليفربول.. الننى لمواصلة التألق مع أرسنال.. حسين الشحات فى مهمة أسيوية.. ومؤمن زكريا وكهربا والحضرى ومتعب فى اختبارات جديدة بالسعودية

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم.. محمد صلاح للخروج من دوامة الهزائم مع ليفربول.. الننى لمواصلة التألق مع أرسنال.. حسين الشحات فى مهمة أسيوية.. ومؤمن زكريا وكهربا والحضرى ومتعب فى اختبارات جديدة بالسعودية

بعد انعزالهم فى الصحراء لقرون.. كيف قرر الرهبان قيادة الكنيسة واختيار الباباوات؟.. البابا أثناسيوس الرسولى عين أول راهبين كسكرتارية له وأصبحت عرفا حتى اقتصرت المناصب الكنسية عليهم.. ومنح الرهبان رتبة الأساقفة

بعد انعزالهم فى الصحراء لقرون.. كيف قرر الرهبان قيادة الكنيسة واختيار الباباوات؟.. البابا أثناسيوس الرسولى عين أول راهبين كسكرتارية له وأصبحت عرفا حتى اقتصرت المناصب الكنسية عليهم.. ومنح الرهبان رتبة الأساقفة

والد محمد صلاح يتبرع بـ5 أفدنة لإنشاء محطة صرف صحى فى نجريج الغربية

والد محمد صلاح يتبرع بـ5 أفدنة لإنشاء محطة صرف صحى فى نجريج الغربية

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة