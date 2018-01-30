الذهب يرتفع مرة أخرى.. وعيار 21 يسجل 656.50 جنيها للجرام





كتب – إسلام سعيد

عاودت أسعار الذهب للصعود مرة أخرى، بعد تراجعها صباح اليوم الثلاثاء، وسجل الذهب ارتفاع بقيمة جنيهين ونصف ليسجل عيار 21 مبلغ 656.50 جنيه حتى صياغة التقرير فى ظل اضطراب واضح لسوق الذهب بالتزامن مع عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 562.50 جنيه

عيار 21 : 656.50 جنيه

عيار 24 : 750.25 جنيه

الجنيه الذهب: 5252 جنيها

الأوقية: 1344 دولارا

وارتفعت أسعار الذهب عالميا "الأوقية" قبل قليل بقيمة 9 دولارات مرة أخرى، بعد أداء قوى للدولار أمام العملات الأخرى الأمر الذى خفض الأوقية لتسجل 1335 دولار، لكنها عاودت الارتفاع لتسجل 1344 دولار الآن.