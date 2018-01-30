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الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:49 م
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الدفاع المدنى السورى: مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات فى غارات جوية على ريف إدلب

الثلاثاء، 30 يناير 2018 05:06 م
الدفاع المدنى السورى: مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات فى غارات جوية على ريف إدلب قصف فى سوريا - أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت فرق الدفاع المدنى فى محافظة إدلب، اليوم الثلاثاء، مقتل 9 أشخاص، وجرح العشرات من المدنيين، بريف إدلب، شمال سوريا.

وأوضحت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن سقوط القتلى والجرحى أتى نتيجة الغارات الجوية على سوق "الهال" فى مدينة أريحا بريف إدلب، وكان الهلال الأحمر، فى مدينة عفرين السورية، ذكر، أمس، أن عدد القتلى من المدنيين، ارتفع إلى 63 شخصا، بالإضافة إلى 150 جريحا، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية التركية هناك.


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