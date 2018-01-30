الدفاع اللبنانية يدعو إلى الإلتزام بالآليات القانونية فى الشارع

الدفاع اللبنانية يدعو إلى الإلتزام بالآليات القانونية فى الشارعالثلاثاء، 30 يناير 2018 05:03 ص
لبنان
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دعا وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف إلى ضرورة الإلتزام بالآليات القانونية والدستورية وعدم معالجة الأمور فى الشارع لأن من شأن ذلك أن يطال الإستقرار الأمنى والإقتصادى ويبدد الإرتياح الذى عاشه لبنان فى الفترة الأخيرة.
وشدد وزير الدفاع اللبنانى ـ فى تصريح مساء اليوم ـ على أن الأمور تعالج سياسيا بحكمة القيادات التى تعى دقة وخطورة أى إنفلات أمنى.
وكان مناصرون لحركة أمل قد أشعلوا الإطارات وقطعوا الطريق الدولية من ناحية دوار بلدة دورس عند مدخل بعلبك الجنوبى ورددوا شعارات مؤيدة لرئيس مجلس النواب نبيه برى بعدما تم تسريب فيديو لوزير الخارجية جبران باسيل يصف فيه برى بأنه "بلطجي".
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