الدفاع الأمريكية: من الضرورى استعادة مجلس التعاون الخليجى لتماسكه





رويترز

دعا وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان اليوم الثلاثاء، جميع أطراف النزاع بين قطر وكل من مصر والسعودية والإمارات إلى تهدئة التوترات بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال لقاء مشترك بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين ونظيريهما القطريين "من الضرورى أن تعمل كل الأطراف على الحد من الحرب الكلامية وأن تتحلى بضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد والعمل من أجل التوصل إلى حل (للخلاف)".