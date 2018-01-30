الداخلية توزع مساعدات مادية على المواطنين بالأقصر

تقديم مساعدات عينية لعددٍ من أسر السجناء والمفرج عنهم بمديرية أمن الأقصر
كتب محمود عبد الراضى
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أقامت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع إدارة شرطة الرعاية اللاحقة حفلا تم خلاله تقديم مساعدات عينية لعددٍ من أسر السجناء والمفرج عنهم بمديرية أمن الأقصر ، بالتعاون والتنسيق مع عددٍ من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية .
حضر الحفل عدداً من القيادات الأمنية وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدنى والمؤسسات الخيرية، حيث تم توفير كميات كبيرة من المعونات والمساعدات العينية لـ 200 من أسر المسجونين والمفرج عنهم .
من جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم .
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