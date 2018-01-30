الداخلية توزع مساعدات مادية على المواطنين بالأقصر





كتب محمود عبد الراضى

أقامت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع إدارة شرطة الرعاية اللاحقة حفلا تم خلاله تقديم مساعدات عينية لعددٍ من أسر السجناء والمفرج عنهم بمديرية أمن الأقصر ، بالتعاون والتنسيق مع عددٍ من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية .

حضر الحفل عدداً من القيادات الأمنية وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدنى والمؤسسات الخيرية، حيث تم توفير كميات كبيرة من المعونات والمساعدات العينية لـ 200 من أسر المسجونين والمفرج عنهم .

من جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم .