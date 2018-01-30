video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية توزع مساعدات مادية على المواطنين بالأقصر

الثلاثاء، 30 يناير 2018 02:33 م
الداخلية توزع مساعدات مادية على المواطنين بالأقصر تقديم مساعدات عينية لعددٍ من أسر السجناء والمفرج عنهم بمديرية أمن الأقصر


كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

أقامت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع إدارة شرطة الرعاية اللاحقة حفلا تم خلاله تقديم مساعدات عينية لعددٍ من أسر السجناء والمفرج عنهم بمديرية أمن الأقصر ، بالتعاون والتنسيق مع عددٍ من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية .

حضر الحفل عدداً من القيادات الأمنية وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدنى والمؤسسات الخيرية، حيث تم توفير كميات كبيرة من المعونات والمساعدات العينية لـ 200 من أسر المسجونين والمفرج عنهم .

من جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم .

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط عصابة دولية تستولى على أموال المواطنين بالنصب

عيد الشرطة

مساعدات المواطنين

الداخلية

الاقصر



لا تفوتك
رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

مصدر بـ"الكهرباء": "روس آتوم" تبدأ فى تصميمات المحطة النووية بالضبعة

مصدر بـ"الكهرباء": "روس آتوم" تبدأ فى تصميمات المحطة النووية بالضبعة

فضائح قطر تتوالى.. تنظيم الحمدين يتنصت على مكالمات الأميرات بحجة "تأمين النظام" .. "الجزيرة" تبث مكالمة لوالدة "بن سحيم" وتزعم: تحرض ضد الإمارة.. ونشطاء: انتهاك خصوصية النساء تجاوز غير مقبول للأعراف والتقاليد

فضائح قطر تتوالى.. تنظيم الحمدين يتنصت على مكالمات الأميرات بحجة "تأمين النظام" .. "الجزيرة" تبث مكالمة لوالدة "بن سحيم" وتزعم: تحرض ضد الإمارة.. ونشطاء: انتهاك خصوصية النساء تجاوز غير مقبول للأعراف والتقاليد

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية بنى عليم فى الشرقية.. واستغاثات من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع الزهور بالقلج.. وأهالى شارع العشرين بفيصل يناشدون حل أزمة موقف الميكروباص

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية بنى عليم فى الشرقية.. واستغاثات من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع الزهور بالقلج.. وأهالى شارع العشرين بفيصل يناشدون حل أزمة موقف الميكروباص

حسام غالى يوقع للأهلى 6 أشهر بعد فسخ تعاقده مع النصر السعودى

حسام غالى يوقع للأهلى 6 أشهر بعد فسخ تعاقده مع النصر السعودى

محمد أبو شقة يعرض اليوم اللائحة الداخلية لحملة السيسى على الرئيس لإقرارها

محمد أبو شقة يعرض اليوم اللائحة الداخلية لحملة السيسى على الرئيس لإقرارها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة