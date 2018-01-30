الداخلية تضبط صاحب شركة وهمية لتسفير الشباب





كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لإنشائه شركة وهمية بمصر الجديدة واتخذها وكرًا فى الاحتيال على الطلبة من راغبى استكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.

وردت معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير مفادها قيام " حاتم.م.أ" حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات ومقيم بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة بإنشاء شركة وهمية بمصر الجديدة واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على الطلبة من راغبى استكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية بالخارج وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت عن توافر منح دراسية بجامعات دولية وتحصله على مبالغ مالية طائلة من الطلبة تحت زعم أنها مصاريف إدارية وسداد قيمة المصروفات الدراسية بالجامعات ومصروفات السكن، وعقب وصولهم إلى تلك الدول يكتشفوا تعرضهم لواقعة احتيال وعدم قيام مسئولى الشركة بسداد قيمة المصاريف الدراسية لتلك الجامعات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.