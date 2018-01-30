الداخلية اليمنية تدعو العناصر الخارجة عن القانون بعدن لتغليب مصلحة الوطن

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جددت وزارة الداخلية اليمنية دعوتها لما وصفتها بالعناصر الخارجة عن النظام والقانون فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن الى تغليب مصلحة الوطن والمواطن والإحتكام للغة العقل والمنطق وتفويت الفرصة على "العدو الحوثى المتربص بنا جميعا".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان الوزارة أنها فوجئت باستمرار إطلاق النار من قبل عناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالى وبعض وحدات الحزام الأمنى رغم الالتزام التام بالتوجيهات من قبل جميع الوحدات العسكرية حقناً للدماء وتجنباً للفتنة تنفيذا لنداءات القيادة السياسية والتى قضت بإيقاف إطلاق النار وإنسحاب جميع الوحدات العسكرية والعودة إلى ثكناتها.

ودعت وزارة الداخلية اليمنية قيادة التحالف العربى إلى سرعة التدخل ووضع حد لكل الممارسات المجنونة التى ترتكبها عناصر الانتقالى وبعض وحدات الحزام الأمنى وإيقاف اعتداءاتهم على المؤسسات ووحدات الجيش والأمن ، والتى سيدفع ثمنها الجميع.

وأكدت أنها وانطلاقاً من صلاحياتها القانونية فى الحفاظ على الأمن والاستقرار لن تقف مكتوفة الأيدى وستقوم بما يخوله لها القانون فى الدفاع عن النفس وحماية المنشآت الحكومية والخاصة وحماية المواطنين من عبث ميليشيات الانتقالى وبعض وحدات الحزام الأمني.