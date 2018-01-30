video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الداخلية التونسية: تتبع صفحات على موقع فيس بوك تستهدف الدولة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:02 ص
الداخلية التونسية: تتبع صفحات على موقع فيس بوك تستهدف الدولة هاكرز


أ ش أ
إضافة تعليق

أكد وزير الداخلية التونسى لطفى براهم أمس الإثنين ، أثناء جلسة استماع طارئة بمجلس نواب الشعب ، عزم الوزارة تتبع كل الخارجين عن القانون.

وأضاف الوزير التونسى أنه سيتم أيضا تتبع أصحاب صفحات شبكة التواصل الاجتماعى المشبوهة والمرصودين لدى أجهزة الوزارة والتى تمس هيبة المؤسسة الأمنية والقيادات بوزارة الداخلية وتهاجم رموز الدولة لإثارة الرأى العام ومغالطته قصدا للمساهمة فى زرع الإرهاب وتعطيل سير أجهزة الأمن العام وبالتالى إرباك الدولة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن لفتاة تونسية تلقت تدريبات بين الجماعات الإرهابية فى سوريا

انتخاب تونس نائبا أول لرئيس لجنة التربية والعلوم والتكنولوجيا بالإتحاد الإفريقى

رئيس الحكومة التونسية: 2018 ستكون سنة الاستثمار والمشاريع الكبرى

هاكرز

تونس

فيس بوك

الإرهاب



لا تفوتك
متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة