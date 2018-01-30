الداخلية التونسية: تتبع صفحات على موقع فيس بوك تستهدف الدولة

الداخلية التونسية: تتبع صفحات على موقع فيس بوك تستهدف الدولةالثلاثاء، 30 يناير 2018 07:02 ص
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أكد وزير الداخلية التونسى لطفى براهم أمس الإثنين ، أثناء جلسة استماع طارئة بمجلس نواب الشعب ، عزم الوزارة تتبع كل الخارجين عن القانون.
وأضاف الوزير التونسى أنه سيتم أيضا تتبع أصحاب صفحات شبكة التواصل الاجتماعى المشبوهة والمرصودين لدى أجهزة الوزارة والتى تمس هيبة المؤسسة الأمنية والقيادات بوزارة الداخلية وتهاجم رموز الدولة لإثارة الرأى العام ومغالطته قصدا للمساهمة فى زرع الإرهاب وتعطيل سير أجهزة الأمن العام وبالتالى إرباك الدولة.
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