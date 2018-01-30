الحكومة اليمنية تنفى مغادرتها لعدن وتؤكد تواجدها فى قصر المعاشيق الرئاسى

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أكد الناطق الرسمى باسم الحكومة اليمنية راجح بادى تواجد الحكومة فى قصر المعاشيق الرئاسى بالعاصمة المؤقتة عدن بكامل أعضائها الذين كانوا متواجدين قبل الأحداث المؤسفة التى شهدتها عدن، نافيا صحة الأنباء التى تحدثت عن مغادرتها.

وقال بادى، فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية، إن قصر معاشيق ومحيطه ومعظم أحياء مدينة كريتر لازالت تحت سيطرة الجيش اليمنى واللواء الأول للحماية الرئاسية.. نافياً بذلك الأنباء التى تحدثت عن سيطرة مسلحى ما يسمى المجلس الانتقالى الجنوبى على محيطه وبوابته الخارجية.

وأشار الناطق اليمنى إلى أن ما حدث فى مقر اللواء الرابع للحماية رئاسية تعرض للغدر والخيانة من مسلحى ما يسمى المجلس الانتقالى .. موضحاً ان اللواء تعرض لمباغتة غادرة بعد منتصف ليلة البارحة.

وأضاف الناطق اليمنى أن "ألوية الحماية الرئاسية والمنطقة العسكرية الرابعة ووزارة الداخلية التزمت بما تم التوقيع عليه لكن للأسف مليشيات المجلس الانتقالى هاجمت مقر اللواء الرابع حماية رئاسية، واستخدمت أسلحة نوعية حديثة لا نعلم من أين مصدرها، وتمكنت فى ظل هذه التهدئة من السيطرة عليه، وتواصلنا مع أشقائنا فى التحالف العربى وتم انسحاب المليشيات مساء اليوم".