الحكم على 24 متهما فى "قضية الدفوف" بأسوان 27 فبراير المقبل





أسوان ندى سليم

حجزت محكمة أمن الدولة طوارئ بأسوان، اليوم الثلاثاء، القضية المعروفة إعلامياً بـ" قضية الدفوف"، إلى جلسة 27 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وكان دفاع المتهمين وعددهم 24 متهما، تقدموا بطعن خلال جلسة اليوم على الاتهامات التى وجهت إلى المتهمين وأبرزها التظاهر بدون ترخيص وقطع الطريق العام.

