الجيش اليمنى يواصل عملياته لتحرير مديرية حيس بمحافظة الحديدة





أ ش أ

واصل الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، عملياته العسكرية لتحرير مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة، من سيطرة ميليشيا الحوثى الانقلابية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن أيمن جرمش، ركن التوجيه المعنوى فى قوات المقاومة التهامية، التى تشارك الجيش الوطنى عملياته بهذه المنطقة، قال إن قوات الجيش الوطنى، والمقاومة، مشطت، اليوم، عددا من المناطق التى حررتها خلال الأيام الماضية، فى حيس.

وأضاف جرمش، أن قوات الجيش، والمقاومة، استولت على كميات كبيرة من الأسلحة والأجهزة المتطورة وصاروخ قصير المدى، كما تم العثور على مخزن من العبوات الناسفة شرقى منطقة الزهاري، وأجهزة تحكم عن بعد كانت موجودة فى مخزن تستخدمه المليشيا بالقرب من هذه المنطقة.

وأكد أن الأسلحة عثر عليها خلال عملية نزع الألغام التى ينفذها فريق مختص فى نزع تلك العبوات التى زرعتها المليشيا الحوثية، موضحا أن صاروخا قصير المدى والذى تطلق عليه المليشيا (قاهر 1) عثر عليه فى أحد مزارع الزهارى بعد تلقى معلومات تفيد بمكان وجودة، لافتا إلى أنه ستسلم كافة الأسلحة التى عثر عليها إلى قيادة الجيش اليمنى، والتحالف العربى.