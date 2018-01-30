الجيش اللبنانى يضبط 23 شخصا فى مداهمة لمخيمات النازحين السوريين بعرسال





أ ش أ

أعلن الجيش اللبنانى إلقاء القبض على 23 شخصا، اليوم الثلاثاء، خلال مداهمة عدد من مخيمات النازحين السوريين فى منطقة الجمالة - الجفر (عرسال).

وذكر الجيش- فى بيان- أن 7 من المقبوض عليهم كانوا يتواصلون سابقا مع المجموعات الإرهابية عن طريق الإتجار بالأسلحة الحربية والعمل لوجستيا لمصلحتها (عمليات تهريب أشخاص وأعتدة ومواد غذائية) أما الباقون فهم مطلوبون لأسباب مختلفة، كما ضبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر مختلفة.



وأشار البيان إلى أنه تم تسليم المقبوض عليهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة وتم مباشرة التحقيق بإشراف القضاء المختص.