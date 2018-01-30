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التقرير الطبى للمتهمين بالاعتداء على هشام جنينة يثبت تعرضهم لإصابات

الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:15 م
التقرير الطبى للمتهمين بالاعتداء على هشام جنينة يثبت تعرضهم لإصابات هشام جنينه


كتبت أمنية الموجي
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كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، عن نتائج التقارير الطبية النهائية للشباب الثلاثة الذين اتهمهم هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات بالاعتداء عليه، التى جاءت مخالفة لما أبداه هشام جنينة خلال التحقيقات من عدم اعتداءه وحارس العقار الذى يسكن فيه على الشباب الثلاثة .

 

وأكدت تقارير "الطب الشرعى" التى تسلمتها النيابة إصابة المتهم السيد محمود شرنوخ، بتمزق بأربطة الكاحل الأيمن والتهابات فى الأوتار وورم تحت الجلد فى جانب وجه القدم الخارجى وشبه شرخ فى عظمة القدم اليمنى الأمامية وأسفل الساق الأمامية.

 

وكشفت التقارير الطبية إصابة أشرف إبراهيم مخلوف بجرح باليد اليسرى وأثار سحجات كما كشفت التقارير وجود أثار خدوش بالرقبة كما أكدت التقارير الطبية إصابة أحمد رفاعى بيومى بكدمات وسحجات وجرح قطعى بالرأس وأشارت التقارير الطبية إلى أن الإصابات التى تعرض لها الشباب الثلاثة تتوافق مع روياتهم بالنسبة للحادث.

 

وأكد شهود العيان فى أقوالهم أمام النيابة وقوع حادث تصادم بين سيارة هشام جنينة، وسيارة أخرى ونشبت مشاجرة بين طرفى السيارتين أسفرت عن وقوع إصابات بينهما.

 

وانتهت منذ قليل، نيابة القاهرة الجديدة من سماع أقوال هشام جنينة فى الاتهامات التى وجهها للمتهمين الثلاثة، وكذلك فيما نسب إليه على ألسنتهم هو وأسرته وحارس العقار الذى يقيم فيه من اعتداءات عليهم .

 

وحضر "جنينه" إلى النيابة جالسا على كرسى متحرك ونقلته سيارة اسعاف، وحضر جلسة التحقيق عدد من المحامين المتضامنين للدفاع عنه .


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