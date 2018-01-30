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"التعليم": رسم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة الأولى 100 جنيه

الثلاثاء، 30 يناير 2018 10:14 م
"التعليم": رسم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة الأولى 100 جنيه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، وحددت 100 جنيه بالنسبة للطلاب المقيدين والمتقدمين للامتحان للمرة الأولى والثانية" و200 جنيه بالنسبة للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة والرابعة بالإضافة إلى 2 طابع باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فئة الطابع 1 جنيها.

وأكدت الوزارة أنه فى حال استخراج رقم جلوس بدل تالف أو فاقد يتم تحصيل مبلغ 30 جنيها، على أن تقوم المدارس بتحصيل الرسوم من الطلاب ومنحه ما يفيد سداده المبالغ المستحقة، على أن توردها إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع للوزارة، مشددة على أنه يحظر تكليف أى طالب بتسديد الرسم بموجب حوالات بريدية.

وبالنسة للمدارس الخاصة، أكدت الوزارة أنه على الطالب تسديد الرسوم المقررة بإيصال توريد أو شيك من المدرسة باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويرفق مع الاستمارة المرسلة إلى لجنة النظام والمراقبة على أن تقوم المدرسة بالتأشير على كل استمارة بما يفيد السداد مع إيضاح رقم الإيصال.

وبالنسبة للطلاب المنازل يسدد الطلاب الرسوم بإيصال من البنك الأهلى المصرى باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويدون رقم الإيصال وتاريخه وقيمته باستمارة التقدم للامتحان، على أن يسدد الطلاب الوافدين الرسوم بالدولار بما يساوى قيمة الرسوم المقررة بالجنيه المصرى بموجب إيصال توريد صادر من البنك الأهلى المصرى باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.


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