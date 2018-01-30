التعليم توقع بروتوكول تعاون مع IBM لتأهيل الشباب للعالم الرقمى

وقع الدكتور طارق شوقى وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة IBM وهى شركة رائدة فى مجال الحلول التكنولوجية وخدمات الأعمال والمعلومات، بدعم من مؤسسة الألفى للتنمية الإجتماعية والبشرية، وذلك لتنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات لدى المعلمين والطلاب وقيادات الوزارة وتأهيل الشباب للعالم الرقمى والثورة الصناعية الرابعة، بحضور كل من دكتور عمرو طلعت مدير عام شركة IBM ، والسيد معتز الألفى صاحب مؤسسة الألفى للتنمية الإجتماعية ورئيس مجلس الأمناء، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام وحبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفنى.

رحب شوقى فى بداية كلمته بالسادة الضيوف مؤكدًا على أن الحكومة المصرية لديها طموحات كبيرة متبلورة جميعها فى الإهتمام بالتعليم وجعله مشروعًا قوميًا، ومن أجل ذلك جاءت هذه المبادرة لتأهيل الشباب للعالم الرقمى ومهارات الثورة الصناعية الرابعة، ونحن نعمل على استخدام أدوات العالم الرقمى فى تطوير التعليم، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنمية الطلاب تكنولوجيا وتأهيلهم للتعايش مع العالم الموجودين فيه ومواكبة القرن الـ 21 ومهاراته المطلوبة.

وأنه يجب التفريق بين التكنولوجيا كأداه لتحسين الأداء التعليمى والمؤسسى والتكنولوجيا كمادة علمية وهذا البروتوكول يضم المحورين.

مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تغيير ثقافة المجتمع وخاصة أولياء الأمور بالنسبة لتعليم أبنائهم وترسيخ فكر الإبداع والابتكار فى أبنائهم منذ الطفولة المبكرة.

وأشار شوقى فى كلمته إلى أنه من خلال هذا التعاون مع شركة IBM أصبحت شريكًا استراتيجيًا لتكنولوجيا المعلومات مع الوزارة وتفعيلًا للمسئولية المجتمعية للشركة ويأتى هذا التعاون بمجموعة محاور تضمن توفير دورات تدريبية إلكترونية مجانية للطلاب والمعلمين الراغبين فى التدريب وتقدم أيضا هذه التدريبات شهادات معتمدة من شركة IBM مما يدعم فرص عمل للشباب ثم سيتم إتاحة هذة الدورات فى قاعدة معلومات بنك المعرفة المصرى لتحقيق أقصى استفادة للشباب من هذه البرامج، ودراسة إدماجها فى المواد التعليمية وخاصة فى التعليم الفنى حيث أن هذه المهارات تزيد من فرص التشغيل.

كما أشار أن شركة IBM تشارك فى رفع كفاءة المنظومة الحكومية الإلكترونية داخل الوزارة وتطوير سبل التواصل الحكومية تكنولوجيا.

وأكد شوقى على أهمية إنشاء المدارس الثانوية التقنية التكنولوجية التى تقع تحت مظلة مبادرة لتأهيل الشباب للعالم الرقمى.

ويأتى ذلك متماشيا مع الهدف الأول للوزارة وهو استعادة متعة التعلم وخاصة فى مجال العلوم والرياضيات منذ الصغر.

كما أشار شوقى أن الوزارة تحاول توفير فرص تعليم متكافئة لجميع أطفال مصر وليس لفئة بعينها، وهناك أكثر من (700000) ألف طفل يدخلون مراحل التعليم الأولى كل عام ونحتاج إلى (17000) ألف فصل لإستيعاب كل هذه الزيادة، مما يشكل تحدى كبير على الوزارة وهذه الزيادة كل 11 شهر باستمرار لذا فان هذا الأمر يحتاج إلى حلول إبداعية تأتى التكنولوجيا فى مقدمة أدواتها.

وأكد د.عمرو طلعت مدير عام شركة IBM فى كلمته أن هناك عدة مبادرات سوف تشارك شركة IBM مع الوزارة فى تحقيقها.

وهى تضمن عدة محاور منها مبادرة التحول الرقمى بالأمم الإفريقية التى تضم تدريبات معتمدة من IBM تبدأ من محو الأمية الرقمية ( برامج المستكشفين) والبرامج الأكثر تقنية مثل (برامج المبتكرين والمتخصصين) والهدف منها هو الوصول إلى أعلى مستويات تكنولوجيا المعلومات للتأهل لسوق العمل، والهدف منها العمل الإبداعى وفكر الإبتكار والتنوير والتنوع وكيفية الموائمة بين المنتجات والخدمات وما يتطلبه السوق فى مختلف المجالات، وتدريب الطلاب على كيفية استخدام شبكة الإنترنت للتسويق، أما مبادرة المتخصصين وهى فكرة تطوير قدرات الشباب على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى وكيفية تصميم البرامج والتطبيقات وكودينج والبرمجة.

ويضمن البروتوكول أيضا التعاون مع شركة IBM لرفع مستوى القدرات والمهارات لدى القيادات الوسطى فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وستبدأ ب100 قيادي، وأيضا التنمية السلوكية والمهنية والتعامل الرقمى مع تكنولوجيا المعلومات، وإجراء دراسة فنية متخصصة بهدف تحقيق انسيابية فى الأداء ونظام حوكمة إلكترونية عالى الجودة.

كما يتضمن البروتوكول أيضا إنشاء مدارس فنية متخصصة جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات الرقمية والمشاريع المعلوماتية لكى يتسلح طلابنا بكل التقنيات العلمية الرقمية والتكنولوجية الحديثة.

وأضاف السيد معتز الألفى رئيس مجلس أمناء مؤسسة الألفى أن توقيع بروتوكول التعاون مع شركة IBM يأتى تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركة IBM نابعًا من ثقة المجتمع المدنى فى رؤية التعليم الجديدة للوزارة التى تقود المجتمع لتحقيقها حيث أن للمجتمع المدنى أذرع ميدانية قادرة على تنفيذ المشروعات وخاصة أن إدماج تكنولوجيا المعلومات فى التعليم وتدريب المعلمين أحد أهداف المؤسسة الرئيسية.

وأضافت حبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفنى أن البروتوكول يستهدف كل الشرائح من معلم وطالب وإدارى وأنه سوف يتم إتاحة هذه المحتويات على بنك المعرفة المصرى فى أقرب فرصة وسوف يتم الإعلان عن أول يوم للتقديم للدورات على موقع الوزارة فى القريب العاجل.